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        Kocaeli'deki protestoda 77 kişiye gözaltı

        KOCAELİ'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen grup ile polis arasında yaşanan gerginlikte 77 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:50
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        Kocaeli'deki protestoda 77 kişiye gözaltı
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        KOCAELİ'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen grup ile polis arasında yaşanan gerginlikte 77 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan gruba seslenen CHP İl Başkanı Bülent Sarı, partisinin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılan seçime tek aday olarak giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kent genelinde 254 bin 64 oy aldığını açıkladı. Grup, daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi’nde yürümek ve slogan atmak istedi. Polis, grubun önünü kesip yürüyüşe izin vermedi. Bir süre yapılan müzakerelerin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı. Polis, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile gruba müdahale edip, biber gazı sıktı. Grup dağılırken, olaylarda 77 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 77 kişinin işlemlerini sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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