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        Kazada savrulan araç, yayaya çarptı: 2 yaralı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde otomobilin çarptığı ticari araç, savrulup arkadaşıyla yürüyen E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:26 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:30
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        Kazada savrulan araç, yayaya çarptı: 2 yaralı
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde otomobilin çarptığı ticari araç, savrulup arkadaşıyla yürüyen E.A.’ya (15) çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada E.A. ile ticari aracın sürücü Z.A. yaralandı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi, İstasyon Caddesi önünde dün öğle saatlerinde Z.A. idaresindeki 34 MBA 84 plakalı hafif ticari araca, karşı yönden gelen ve kavşakta dönüş yapan B.G.’nin kullandığı 34 KN 8363 plakalı otomobil çarptı. Savrulan hafif ticari araç, yol kenarında arkadaşıyla yürüyen 15 yaşındaki E.A.'ya çarptı. Kazada E.A ile araç sürücüsü Z.A. yaralandı. E.A. ve Z.A., ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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