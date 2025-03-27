Kocaeli'deki protestolarda gözaltına alınan 14 kişiden 2'si tutuklandı (2)

KOCAELİBAROSU’NDAN AÇIKLAMA

Kocaeli Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20 Mart’tan itibaren kentte gerçekleşen protestolarda 113 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, “28’i koşulsuz serbest bırakılırken, 79 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına, 6 kişinin de tutuklanmasına karar verilmiştir. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet iddiası ile halihazırda emniyet birimlerinde gözaltında bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Kocaeli Barosu olarak, emniyet tarafından gerçekleştirilen gözaltı ve ifade işlemleri esnasında ve sulh ceza hakimliği tarafından gerçekleştirilen sorgu işlemleri aşamasında hazır bulunulmuş hem vatandaşlarımıza hem de görev yapan meslektaşlarımıza destek verilmiştir. Anayasal hakların kullanılması nedeniyle gerçekleşecek her türlü hak ihlali baromuz tarafından yakından takip edilecektir” ifadelerine yer verildi.