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        Kocaeli'deki protestolarda gözaltına alınan 14 kişiden 2'si tutuklandı (2)

        KOCAELİBAROSU'NDAN AÇIKLAMAKocaeli Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20 Mart'tan itibaren kentte gerçekleşen protestolarda 113 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, "28'i koşulsuz serbest bırakılırken, 79 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına, 6 kişinin de tutuklanmasına karar verilmiştir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:24 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:30
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        Kocaeli'deki protestolarda gözaltına alınan 14 kişiden 2'si tutuklandı (2)
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        KOCAELİBAROSU’NDAN AÇIKLAMA

        Kocaeli Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20 Mart’tan itibaren kentte gerçekleşen protestolarda 113 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, “28’i koşulsuz serbest bırakılırken, 79 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına, 6 kişinin de tutuklanmasına karar verilmiştir. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet iddiası ile halihazırda emniyet birimlerinde gözaltında bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Kocaeli Barosu olarak, emniyet tarafından gerçekleştirilen gözaltı ve ifade işlemleri esnasında ve sulh ceza hakimliği tarafından gerçekleştirilen sorgu işlemleri aşamasında hazır bulunulmuş hem vatandaşlarımıza hem de görev yapan meslektaşlarımıza destek verilmiştir. Anayasal hakların kullanılması nedeniyle gerçekleşecek her türlü hak ihlali baromuz tarafından yakından takip edilecektir” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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