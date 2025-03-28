Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        İşçi servis minibüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 09:18 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşçi servis minibüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı, 8 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi 4501. Sokak'ta meydana geldi. Gebze yönüne giden A.İ. idaresindeki 41 VS 982 plakalı TIR ile karşı yönden gelen V.T. kontrolündeki 34 LGR 743 plakalı işçi servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden V.T. ve aracındaki ismi öğrenilmeyen 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle D-100 yan yolda araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        Hiperosmi riskine dikkat!
        Hiperosmi riskine dikkat!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        Beşiktaş'tan derbi için yabancı hakem hamlesi!
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        Putin'den Kuzey Kutbu'na ilişkin açıklamalar
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı!
        Kanada Başbakanı: ABD ile eski ilişkiler sona erdi
        Kanada Başbakanı: ABD ile eski ilişkiler sona erdi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de tırla çarpışan servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı
        Kocaeli'de tırla çarpışan servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı
        Kocaeli'de ramazan boyunca "iyilikte yarışanlar" ödüllendirildi
        Kocaeli'de ramazan boyunca "iyilikte yarışanlar" ödüllendirildi
        Osmangazi Köprüsü yolunda 2 cip çarpıştı: 1 yaralı
        Osmangazi Köprüsü yolunda 2 cip çarpıştı: 1 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: Hükümetin görüşleri maalesef...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: Hükümetin görüşleri maalesef...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Avrupa Konseyinde Türkiye al...
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Avrupa Konseyinde Türkiye al...