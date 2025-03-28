İşçi servis minibüsü ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi 4501. Sokak'ta meydana geldi. Gebze yönüne giden A.İ. idaresindeki 41 VS 982 plakalı TIR ile karşı yönden gelen V.T. kontrolündeki 34 LGR 743 plakalı işçi servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden V.T. ve aracındaki ismi öğrenilmeyen 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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