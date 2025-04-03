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        Oto galeriye silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde alacak nedeniyle husumetli olduğu Adem Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:33 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:33
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        Oto galeriye silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde alacak nedeniyle husumetli olduğu Adem Y.'ye ait oto galeriye silahlı saldırıda bulunan Tahir H., tutuklandı.

        Olay, 28 Mart'ta, Barbaros Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki oto galeride meydana geldi. Hafif ticari araçla gelen Tahir H., galeriye ateş açtı. Dükkan sahibi Adem Y. de yanındaki tabancayı çekip, karşılık verdi. Tahir H. geldiği araçla kaçtı. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kurşunlardan birinin, caddedeki oto parça dükkanının önünde park halindeki 41 Z 025 plakalı otomobile isabet ettiği görüldü. Adem Y. ile Tahir H. arasında alacak nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

        OLAY KAMERADA

        Oto galeriye düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde galerinin önüne yaklaşan aracın durduğu, içindeki Tahir H.'nin ateş ettikten sonra uzaklaştığı, galerici Adem Y.'nin tabancasını çekip peş peşe arkasından ateş ettiği anlar yer aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Tahir H. yakalanıp, gözaltına alındı. Tahir H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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