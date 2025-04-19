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        El freni boşalan midibüsün apartman girişine düştüğü kaza kamerada

        KOCAELİ'ninÇayırova ilçesinde el freni boşalan park halindeki midibüsün apartman girişine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 18:07 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:10
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        El freni boşalan midibüsün apartman girişine düştüğü kaza kamerada
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        KOCAELİ'ninÇayırova ilçesinde el freni boşalan park halindeki midibüsün apartman girişine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Emek Mahallesi 6. Sokak'ta meydana geldi. El freni boşalan 34 LEU 246 plakalı park halindeki midibüs, yaklaşık 3 metre yükseklikten aynı sokakta bulunan bir apartmanın girişine düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından midibüs, vinç ile kaldırıldı. Bina duvarı ile korkuluklarda hasar oluşurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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