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        İş insanı Nurhan Ör'ü parçalayıp, cesedini asitle eriten 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

        KOCAELİ'de halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'ü (56) öldürüp, cesedinin asitle eritilerek yok edildiği cinayete ilişkin, lise arkadaşlarının da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların 'delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 20:11 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:15
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        İş insanı Nurhan Ör'ü parçalayıp, cesedini asitle eriten 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
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        KOCAELİ'de halı fabrikası sahibi Nurhan Ör’ü (56) öldürüp, cesedinin asitle eritilerek yok edildiği cinayete ilişkin, lise arkadaşlarının da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların ‘delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

        Körfez ilçesi Hereke bölgesinde faaliyet gösteren ünlü bir halı fabrikasının sahibi Nurhan Ör’den 7 Kasım 2023 tarihinden bu yana haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri hareke geçti. Yapılan çalışmalarda, yaklaşık bin saatlik güvenlik kamerası kaydının incelenmesinin ardından Ör'ün en son lise arkadaşı olan Işık Eren (57) ile görüştüğü saptandı. Kamera kayıtlarında İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde Eren’e ait galeriye giden Nurhan Ör’ün, buradan bir daha ayrılmadığını belirleyen polis, aracını ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde terk edilmiş halde buldu. Ekipler, yaptığı araştırmada Ör’ün Sultanbeyli’deki galeride darbedilerek bayıltıldığını, bir aracın bagajına konularak Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki çiftliğe getirildiğini ve burada vücudunun parçalara ayrılarak asitte eritildiğini tespit etti. Ekiplerin çalışmaları kapsamında gözaltına alınan Işık Eren, Ahmet Toraman (58), Bahadır Toraman (31), Ceyhun Azak (58), Emrah Dakal (35) ve Ferdi Gün, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ör için geçen yıl 15 Kasım’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazede musalla taşına tabut yerine güller konuldu.

        SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI

        Olayla ilgili açılan davanın duruşması bugün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Tutuklu sanıkların tamamı, Ör’ün yakınları ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında; Işık Eren’in planlamasıyla eylemin gerçekleştiğini, Nurhan Ör'ün araç bagajında elleri, ayakları, bacakları ve ağzı bağlı şekilde halıya sarılı vaziyette hayatını kaybettiğinin belirlendiğini aktardı. Olaydan bir gün önce sülfürik asit, satır, tulum, siperlik, muşamba alınması ve itiraflardan yola çıkılarak, sanıkların amacının Nurhan Ör’ü öldürmek olduğu kaydedildi. Sanıkların tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak içi Nurhan Ör’ü öldürdüklerinin anlaşıldığı belirtildi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

        Öte yandan, mütalaada tutuklu 6 sanığın, ‘delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar, ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüsten’ 10 yıldan 17 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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