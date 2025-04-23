İstanbul açıklarındaki deprem, Kocaeli'de de hissedildi (2)

İzmit ilçesinde depremde Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komsuglu Bulvarı'ndaki öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yurdun bahçesine çıktı. Deprem anında Körfez ilçesindeki bir evin avizelerinin sallandığı anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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