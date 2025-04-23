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        İstanbul açıklarındaki deprem, Kocaeli'de de hissedildi (2)

        AVİZENİNSALLANMA ANI, CEP TELEFONU KAMERASINDAİzmit ilçesinde depremde Kabaoğlu Mahallesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:42 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:45
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        İstanbul açıklarındaki deprem, Kocaeli'de de hissedildi (2)
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        AVİZENİNSALLANMA ANI, CEP TELEFONU KAMERASINDA

        İzmit ilçesinde depremde Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komsuglu Bulvarı'ndaki öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yurdun bahçesine çıktı. Deprem anında Körfez ilçesindeki bir evin avizelerinin sallandığı anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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