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        Kocaeli Valisi Aktaş: 23 vatandaşımız yüksekten atlama sonucu yaralandı

        KOCAELİ Valisi İlhami Aktaş, "İlimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:13 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:15
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        Kocaeli Valisi Aktaş: 23 vatandaşımız yüksekten atlama sonucu yaralandı
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        KOCAELİ Valisi İlhami Aktaş, “İlimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. AFAD, 112, jandarma ve polis ekiplerimiz, büyükşehir ve ilçe belediyemizle beraber alan taramaları yapılmıştır. Alan taramaları sonucunda da intikal eden çok büyük olumsuzluklar yoktur. Sadece panik durumundan panikleyen vatandaşlarımızın bulundukları katlardan, yükseklerden atlamaları sonucu 23 vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmıştır” dedi.

        İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Kocaeli Afet Müdahale Planı kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde oluşturulan kriz merkezi, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

        ‘ÇOK BÜYÜK OLUMSUZLUKLAR YOK’

        Kriz masasında açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “İlimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. AFAD, 112, jandarma ve polis ekiplerimiz, büyükşehir ve ilçe belediyemizle beraber alan taramaları yapılmıştır. Alan taramaları sonucunda da intikal eden çok büyük olumsuzluklar yoktur. Sadece panik durumundan panikleyen vatandaşlarımızın bulundukları katlardan, yükseklerden atlamaları sonucu 23 vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmış, sağlık kuruluşlarımıza müracaat etmişlerdir. Onların tedavileri devam etmektedir” dedi.

        ‘ARAMA-TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE’

        Vali Aktaş, “Koordinasyon kurulunun üyesi olan, Afet Müdahale Planı’nda görev alan tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri şu an bulunduğumuz AFAD İl Müdürlüğümüzde toplantı halindedir. Diğer personellerimiz de sahada arama-tarama çalışmalarına devam etmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yapılması gereken işlerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları kendi görev alanlarında giren çalışmalarına devam etmektedirler” ifadelerini kullandı.

        ‘İSTANBUL İLE TEMAS HALİNDEYİZ’

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da burada yaptığı açıklamada, “AFAD merkezinde tüm kurum ve kuruluşlar, ilgili tüm taraflar üzerine düşen görevleri bir koordinasyon çerçevesinde yürütüyorlar. Buradan da takibi sağlanıyor. Her kurum şu anda İl Afet Planı’nda belirli olan görevi yerine getiriyor. İlave olarak çevre illeri de takip ediyoruz. Oranın ilgili kuruluşlarıyla da temaslar devam ediyor. Bir taraftan Hızır-41 Mutfağımızın hazırlık çalışmaları da devam ediyor. Oradan gelecek taleplerin cevaplanması için İstanbul ile de temas halindeyiz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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