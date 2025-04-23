Kocaeli Valisi Aktaş: 23 vatandaşımız yüksekten atlama sonucu yaralandı

KOCAELİ Valisi İlhami Aktaş, “İlimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. AFAD, 112, jandarma ve polis ekiplerimiz, büyükşehir ve ilçe belediyemizle beraber alan taramaları yapılmıştır. Alan taramaları sonucunda da intikal eden çok büyük olumsuzluklar yoktur. Sadece panik durumundan panikleyen vatandaşlarımızın bulundukları katlardan, yükseklerden atlamaları sonucu 23 vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmıştır” dedi.

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Kocaeli Afet Müdahale Planı kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde oluşturulan kriz merkezi, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

‘ÇOK BÜYÜK OLUMSUZLUKLAR YOK’

Kriz masasında açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “İlimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. AFAD, 112, jandarma ve polis ekiplerimiz, büyükşehir ve ilçe belediyemizle beraber alan taramaları yapılmıştır. Alan taramaları sonucunda da intikal eden çok büyük olumsuzluklar yoktur. Sadece panik durumundan panikleyen vatandaşlarımızın bulundukları katlardan, yükseklerden atlamaları sonucu 23 vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmış, sağlık kuruluşlarımıza müracaat etmişlerdir. Onların tedavileri devam etmektedir” dedi.