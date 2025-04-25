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        İzmit Belediye Başkanı'ndan sokak lambasını kıran kişiye: Yapma çocuğum

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir okulun önündeki sokak lambası bir kişi tarafından yumruk atılarak kırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 21:55 Güncelleme: 25.04.2025 - 22:00
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        İzmit Belediye Başkanı'ndan sokak lambasını kıran kişiye: Yapma çocuğum
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde bir okulun önündeki sokak lambası bir kişi tarafından yumruk atılarak kırıldı. O anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yapma çocuğum. O sokak lambası, bu kentin karanlık sokaklarında kimse yolunu kaybetmesin diye dikildi” dedi.

        Akçakoca Mahallesi Kapanca Sokak üzerindeki Akçakoca İlkokulu’nun önünde bulunan sokak lambası, gece saatlerinde kırıldı. İzmit Belediyesi ekiplerince sokaktaki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından 1’i kadın 2 kişinin okulun bahçesinden çıktığı, kimliği henüz tespit edilemeyen erkek şüphelinin önce lamba direğini salladığı ardından lambaya yumruk atarak kırılmasına sebep olduğu belirlendi. Belediye tarafından şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulurken, ekiplerce direğe yeniden lamba takıldı.

        ‘YAPMA ÇOCUĞUM’

        Sosyal medya hesabı üzerinden şüpheliye seslenen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yapma çocuğum. O sokak lambası, bu kentin karanlık sokaklarında kimse yolunu kaybetmesin diye dikildi. Vergilerimizle yapıldı, hepimizin cebinden çıktı. Işığı, bir öğrencinin okul yolunu aydınlatsın, bir yaşlı gece düşmesin diyeydi. Bir saniyelik öfkeyle kırdığın sadece bir lamba değil. O, bu kentin emeği, alın teri, umudu. Ama unutma, bu kentte kimse emeğe, alın terine zarar veremez. Bu yüzden de güvenlik kamerası kayıtları ilgili mercilere teslim edildi. Yasal süreç başlatıldı. Bilgin olsun” ifadelerini kullandı.

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