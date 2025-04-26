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        Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralı

        KOCAELİ'nin merkez İzmit ilçesinde aniden yavaşlayan trafik nedeniyle 4 otomobil ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 19:11 Güncelleme: 26.04.2025 - 19:15
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        Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralı
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        KOCAELİ’nin merkez İzmit ilçesinde aniden yavaşlayan trafik nedeniyle 4 otomobil ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 karayolunun İzmit ilçesi geçişi Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde giden, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 DE 432, 34 DES 900, 41 FR 999, 41 EN 411 plakalı otomobiller ve 41 GHA 754 plakalı cip, aniden yavaşlayan trafik nedeniyle çarpıştı. Kazada araçlardaki yolculardan G.Ö., F.K. ve H.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili incelme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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