Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı; 2 ölü

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyere çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 03:57 Güncelleme: 27.04.2025 - 04:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı; 2 ölü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyere çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında D-605 kara yolunun İzmit ilçesi geçişi Çubukluosmaniye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kandıra istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 SH 736 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerin bir kısmı yerinden söküldü. Demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan Mustafa Ören (37) araçta sıkıştı.

        Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü ile Mustafa Ören'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkartılan 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        Depremden sonra fiyatlar artmıştı, bakanlık harekete geçti
        Depremden sonra fiyatlar artmıştı, bakanlık harekete geçti
        Sahte dövizle alışveriş yapan turist, sınır dışı edildi
        Sahte dövizle alışveriş yapan turist, sınır dışı edildi
        Dört dakikada dört köşe!
        Dört dakikada dört köşe!
        Gıda zehirlenmesi şüphesi! 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Gıda zehirlenmesi şüphesi! 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Trump: ABD gemileri Panama ve Süveyş Kanalı'ndan ücretsiz geçmeli
        Trump: ABD gemileri Panama ve Süveyş Kanalı'ndan ücretsiz geçmeli
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Göz kapağı fermuara sıkıştı
        Göz kapağı fermuara sıkıştı
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Polis memuru derede ölü bulundu
        Polis memuru derede ölü bulundu
        Kocaeli'de polis memuru derede ölü bulundu
        Kocaeli'de polis memuru derede ölü bulundu
        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza kameraya yansıd...
        Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza kameraya yansıd...
        Kocaeli'de devrilen tır D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı
        Kocaeli'de devrilen tır D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı
        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Huzurevi'nin temeli törenle atıldı
        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Huzurevi'nin temeli törenle atıldı