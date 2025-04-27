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        Kocaeli'de binada çıkan yangnıda mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:20
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        Kocaeli'de binada çıkan yangnıda mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı
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        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı. Apartmana dolan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 17 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Donanma Mahallesi Donanma Caddesi’ndeki 6 katlı apartmanın zemin katındaki elektrik panosunda gece yarısı sıralarında yangın çıktı. Panodan yükselen dumanlar kısa sürede apartmanın içine doldu. Binada yaşayanlar, yoğun duman nedeniyle dışarıya çıkamadı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Duman nedeniyle mahsur kaldıkları dairelerinin balkonuna çıkan 17 kişi, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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