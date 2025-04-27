Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Balkona çektikleri demir profil yüksek gerilim hattına temas etti; 3 ağır yarala

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde balkona çektikleri demir profilin yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılan 3 kişi, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 14:10 Güncelleme: 27.04.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balkona çektikleri demir profil yüksek gerilim hattına temas etti; 3 ağır yarala
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde balkona çektikleri demir profilin yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılan 3 kişi, ağır yaralandı.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Körfez Çamlıtepe Mahallesi İnci Sokak’ta meydana geldi. Ev sahibi U.E., yardıma çağırdığı iş arkadaşları E.Y. ve G.Y. ile balkona çıkararak yaklaşık 7 metre uzunluğundaki demir profili yukarı çekmeye başladı. Bu sırada demir yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan 3 kişi bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından U.E., E.Y. ve G.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi’nin yanık ünitesine kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        İşte HT Spor'da yayınlanan canlı maçlar!
        İşte HT Spor'da yayınlanan canlı maçlar!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!

        Benzer Haberler

        Hakemin centilmence hareketi takdir topladı
        Hakemin centilmence hareketi takdir topladı
        Kocaeli'de binada çıkan yangnıda mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı
        Kocaeli'de binada çıkan yangnıda mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı
        Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı; 2 ölü
        Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı; 2 ölü
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Polis memuru derede ölü bulundu
        Polis memuru derede ölü bulundu
        Kocaeli'de polis memuru derede ölü bulundu
        Kocaeli'de polis memuru derede ölü bulundu