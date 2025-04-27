Kocaelispor – Boluspor: 3-4
–STAT: KocaeliHAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Gökmen Baltacı, Azem Zorlu KOCAELİSPOR: Batuhan Ahmet Şen, Ahmet Oğuz (Dk.
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STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Gökmen Baltacı, Azem Zorlu
KOCAELİSPOR: Batuhan Ahmet Şen, Ahmet Oğuz (Dk. 82 Onur Öztonga), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan (Dk. 46 Yunus Emre Gedik), Pedrinho, Mendes, Samet Yalçın (Dk. 59 Vukovic), Mesut Can Tunalı (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Furkan Gedik(Dk. 46 Ahmet Sağat), Oğulcan Çağlayan,
BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Iskandarlı, Fethi Özer (Dk. 46 Jefferson), Oulare, Enes Alıç, İshak Karaoğul, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 83 Işık Kaan Arslan), Aleksic (Dk. 90+8 Hüsamettin Yener), Lico, Mukairu (Dk. 90+1 Eren Erdoğan), Hasani (Dk. 83 Babacar)
GOLLER: Dk. 38 Samet Yalçın, Dk. 54 Oğulcan Çağlayan, Dk. 60 Ahmet Sağat (Kocaelispor) , Dk. 6 – Dk. 44 Hasani, Dk. 19 Aleksic, Dk. 67 Jefferson (Boluspor)
SARI KARTLAR: Samet Yalçın, Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Oğuz Kağan Güçtekin (Boluspor)
1’inci Lig’in 36’ncı haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Boluspor’a 4-3 yenildi.
7’nci dakikada atağa kalkan Boluspor’da sol kanatta topla buluşan Mukairu, ceza sahası etrafında boşta kalan Hasani’ye topu gönderdi. Pası karşılayan Hasani topu, rakip kalenin köşesine gönderdi: 1-0
19’uncu dakikada kontratakla ceza sahasında ilerleyen Boluspor’da Lico, topu sağ tarafında boşta olan Aleksic’e gönderdi. Boş kaleye vuran Aleksic rakip ağlara topu gönderdi: 2-0
38’inci dakikada Kocaelispor atağında sol kanatta topla buluşan Mendes, topu ceza sahasındaki Samet Yalçın’a gönderdi. Samet, gelen topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 2-1
44’üncü dakikada Kocaelispor savunmasına baskı yapan İshak Doğan, topu alarak ceza sahasında boşta kalan Hasani’ye topu gönderdi. Hasani’nin vuruşu rakip filelere gitti: 3-1
İlk yarı Boluspor’un 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
54’üncü dakikada Kocaelispor atağında sol kanatta topla buluşan Mendes, içeride boşta bekleyen Oğulcan Çağlayan’a topu gönderdi. Topu karşılayan Oğulcan’ın vuruşu ağlara gitti: 3-2
60’ıncı dakikada Kocaelispor’da oyuna giren Vukovic, savunmadan gelen uzun topu tehlikeli alanda karşılayarak topu Ahmet Sağat’a gönderdi. Ahmet Sağat’ın kafa vuruşu rakip kalenin ağlarına gitti: 3-3
67’nci dakikada Boluspor’da Liko, Caner Osmanpaşa’nın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Penaltı kazanan Boluspor’da Jefferson’un vuruşu ağlara gitti: 4-3
Maç, Kocaelispor’un 4-3’lük yenilgisiyle sona erdi.
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