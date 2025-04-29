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        TEM Otoyolu'nda hurda yüklü TIR devrildi; 1 yaralı

        TEM Otoyolu Kocaeli Kartepe ilçesi geçişinde hurda yüklü TIR'ın devrildiği kazada şoför Msutafa Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:59 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:05
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        TEM Otoyolu'nda hurda yüklü TIR devrildi; 1 yaralı
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        TEM Otoyolu Kocaeli Kartepe ilçesi geçişinde hurda yüklü TIR'ın devrildiği kazada şoför Msutafa Ö., yaralandı. TIR'dan otoyola saçılan hurdaları kaldırmak için çalışma başlatıldı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ö. idaresindeki 42 ARN 516 kupa plakalı hurda yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çarparak 100 metre sürüklenip, bariyerlerin üzerine devrildi. Dorsedeki hurdalar otoyolun İstanbul istikametine saçıldı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 3 şeritli otoyolda oluşan yoğunluk nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, TIR ve hurdaların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yaralanan TIR şoförü Mustafa Ö.’ye ambulansta müdahale edildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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