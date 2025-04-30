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        4'üncü kattan düşen liseli ağır yaralandı

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki eğitim gördüğü lisede 4'üncü kattan düşen 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:55 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:55
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        4'üncü kattan düşen liseli ağır yaralandı
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        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesindeki eğitim gördüğü lisede 4’üncü kattan düşen 12’nci sınıf öğrencisi Zeynep A., ağır yaralandı.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Topçular Mahallesi 3135’inci Sokak’taki Çakabey Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Okulda düzenlenen deneme sınavı sırasında 12’nci sınıf öğrencisi Zeynep A., okulun 4’üncü katındaki penceresinden düşerek ağır yaralandı. Okul idaresinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zeynep A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Okul yönetiminin kararıyla öğrenciler evlerine gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri, okulda ve olayın gerçekleştiği 4’üncü katta incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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