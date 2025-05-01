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        Şoför yolculara para üstü verirken minibüs şarampole yuvarlandı; 9 yaralı

        ADAPAZARI- Kandıra hattında, şoförünün yolculara para üstü verirken direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs şarampole yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:50
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        Şoför yolculara para üstü verirken minibüs şarampole yuvarlandı; 9 yaralı
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        ADAPAZARI- Kandıra hattında, şoförünün yolculara para üstü verirken direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada, 9 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi’ne bağlı Bozburun Mahallesi’nde meydana geldi. 54 AEV 582 plakalı yolcu minibüsünün şoförü İrfan Dinç, iddiaya göre yolculara para üstü verirken direksiyon kontrolünü kaybetti. Minibüs şarampole yuvarlanırken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, gelen ambulanslarla Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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