Gebze'de OSB'ye hırsızlığa gelen 5 şüpheliyi güvenlik görevlileri yakaladı; hepsi tutuklandı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesine (OSB) hırsızlığa gelen 5 şüpheli, özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Çok sayıda suç kaydı olan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Gebze ilçesindeki OSB’de meydana geldi. Son günlerde yapılan hırsızlıklar nedeniyle geriye dönük olarak güvenlik kameralarını inceleyen özel güvenlik personeli, bir minibüsün sürekli olarak bölgede dolaştığını fark etti. Bu sabah saatlerinde de aynı minibüsün OSB’ye giriş yaptığını fark eden özel güvenlik personeli, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde aracın içerisindeki 5 kişinin bir fabrikaya girmeye çalıştığını fark eden güvenlik personelleri, şüphe üzerine aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü, tüm uyarılara rağmen durmayınca özel güvenlik personelleri silahla ateş etti. Havaya ve tekerleklere açılan ateş sonucu ön lastiği patlayan araç, daha fazla ilerleyemedi. Araçtan indirilen şüpheliler, özel güvenliğe ait araca kilitlenerek polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Gebze Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, A.Y., S.A., E.Ö., H.A. ve S.G.’yi gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.