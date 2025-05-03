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        Oto kilit tamirci dükkanı ile içerisindeki otomobil yandı

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde çıkan yangında oto kilit tamirci dükkanı ile içerisindeki otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 14:38 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:41
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        Oto kilit tamirci dükkanı ile içerisindeki otomobil yandı
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        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde çıkan yangında oto kilit tamirci dükkanı ile içerisindeki otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Sanayi Mahallesi Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'ndeki bir oto kilit tamirci dükkanında, saat 11.00 sırlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dükkandan yükselen duman, bitişikteki 7 oto tamirci dükkanını kapladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında oto kilit tamirci dükkanı ile içerisinde tamir için bekletilen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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