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        Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı; 2'si çocuk, 5 yaralı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:05 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:05
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        Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı; 2'si çocuk, 5 yaralı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvardan yokuş aşağı inerken freni boşaldığı öne sürülen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 APH 476 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. kontrolündeki 41 ADV 818 plakalı otomobile çarptı. Sürüklenen otomobiller yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Kazada, otomobil sürücüsü M.A., yanındaki M.A. ile A.A. ve diğer araçtaki A.E.G. ve Z.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, yaralılardan 2’sinin çocuk olduğu öğrenildi.

        Kazaya karışan otomobiller çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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