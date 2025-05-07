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        Bitişik 3 ev yandı; 2 itfaiye eri yaralandı (2)

        İTFAİYEERLERİNİN YARALANDIĞI ANLAR KAMERADAİtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binadan kopan evin ahşap duvarının, itfaiye erleri M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:20 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:25
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        Bitişik 3 ev yandı; 2 itfaiye eri yaralandı (2)
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        İTFAİYEERLERİNİN YARALANDIĞI ANLAR KAMERADA

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binadan kopan evin ahşap duvarının, itfaiye erleri M.T. ve G.B.’nin üzerine düştüğü anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde 2 itfaiye erinin düşen parçanın altında kaldığı, 1 erin ise son anda kaçtığı anlar yer aldı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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