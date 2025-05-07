Bitişik 3 ev yandı; 2 itfaiye eri yaralandı (2)

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binadan kopan evin ahşap duvarının, itfaiye erleri M.T. ve G.B.’nin üzerine düştüğü anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde 2 itfaiye erinin düşen parçanın altında kaldığı, 1 erin ise son anda kaçtığı anlar yer aldı.

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