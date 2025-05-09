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        Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 46 bin TL ceza

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde düğün konvoyunda drift atan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:04 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:10
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        Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 46 bin TL ceza
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        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde düğün konvoyunda drift atan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uygulandı.

        Gebze ilçesinde 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen düğün konvoyunda, sürücüsü öğrenilemeyen 34 TC 2068 plakalı otomobilin drift yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler sonrası harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsünü ve otomobili tespit etti. Sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine ve aracına 60 gün el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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