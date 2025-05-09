Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 46 bin TL ceza

KOCAELİ'ninGebze ilçesinde düğün konvoyunda drift atan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uygulandı.

Gebze ilçesinde 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen düğün konvoyunda, sürücüsü öğrenilemeyen 34 TC 2068 plakalı otomobilin drift yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler sonrası harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsünü ve otomobili tespit etti. Sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine ve aracına 60 gün el konuldu.