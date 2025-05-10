Çolakoğlu Metalurji 80'inci yılına özel, bilgi yarışması düzenledi

ÇOLAKOĞLU Metalurji 80'inci kuruluş yılına özel bilgi ve kültür yarışmasının finalini, Kocaeli Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Çolakoğlu Metalurji Koordinatörü Cahit Aşkın, “80'inci yılımız vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu özel etkinlik, gelecek nesillerin eğitimine katkı sunmaya devam edeceğimizin bir göstergesi oldu" dedi.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ise yarışma finalinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Öncelikle Çolakoğlu Metalurji ailesinin 80'inci yıldönümünü tebrik ediyorum. Bugün burada olan öğrencilerimiz için bu yarışma önemli bir değer olarak kalacak, tarihe geçecektir. 23 Nisan'ın 105'inci yılına atfedilerek düzenlenen bu anlamlı etkinliğin final ve ödül törenini gerçekleştirmek için destek veren Çolakoğlu Metalurji'ye teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum."

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Finalde yarışmaya hak kazanan 12 okuldan öğrenciler, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Genel Kültür alanlarında hazırlanan sorularla bilgilerini yarıştırdı. Yarışmada dereceye giren tüm çocuklar Çolakoğlu Metalurji tarafından laptop, tablet ve bilgisayar ile ödüllendirildi.