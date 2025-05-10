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        Çolakoğlu Metalurji 80'inci yılına özel, bilgi yarışması düzenledi

        ÇOLAKOĞLU Metalurji 80'inci kuruluş yılına özel bilgi ve kültür yarışmasının finalini, Kocaeli Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 09:08 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:10
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        Çolakoğlu Metalurji 80'inci yılına özel, bilgi yarışması düzenledi
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        ÇOLAKOĞLU Metalurji 80'inci kuruluş yılına özel bilgi ve kültür yarışmasının finalini, Kocaeli Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Çolakoğlu Metalurji Koordinatörü Cahit Aşkın, “80'inci yılımız vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu özel etkinlik, gelecek nesillerin eğitimine katkı sunmaya devam edeceğimizin bir göstergesi oldu" dedi.

        Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ise yarışma finalinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

        "Öncelikle Çolakoğlu Metalurji ailesinin 80'inci yıldönümünü tebrik ediyorum. Bugün burada olan öğrencilerimiz için bu yarışma önemli bir değer olarak kalacak, tarihe geçecektir. 23 Nisan'ın 105'inci yılına atfedilerek düzenlenen bu anlamlı etkinliğin final ve ödül törenini gerçekleştirmek için destek veren Çolakoğlu Metalurji'ye teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum."

        KOCAELİ ŞAMPİYONU GEBZE MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU OLDU

        Finalde yarışmaya hak kazanan 12 okuldan öğrenciler, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Genel Kültür alanlarında hazırlanan sorularla bilgilerini yarıştırdı. Yarışmada dereceye giren tüm çocuklar Çolakoğlu Metalurji tarafından laptop, tablet ve bilgisayar ile ödüllendirildi.

        Yarışmada birinci olan Gebze Mustafa Üstündağ Ortaokulu'na ödülünü Kocaeli İl Vali Yardımcısı Salih Bıçak takdim etti. İkinci olan Darıca Mehmet Akif Ortaokulu'na ödülü İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, üçüncü olan Başiskele Aydınkent Ortaokulu'na ise ödülü Çolakoğlu Metalurji İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Kazım Selim Özkan takdim etti.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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