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        Davutoğlu: Sokak çetelerinin sonunu getirmeden çocuklarımıza, annelerimize huzur yok

        GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda alışveriş yaparken aldatılmış, kandırılmış, çeteciliğe alıştırmış çocukların saldırısına uğradığını belirterek, "İktidardakilere sesleniyorum, bu sokak çetelerinin sonunu getirmeden gençlerimize, çocuklarımıza, annelerimize huzur yok" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 16:12 Güncelleme: 11.05.2025 - 16:15
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        Davutoğlu: Sokak çetelerinin sonunu getirmeden çocuklarımıza, annelerimize huzur yok
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        GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mattia Ahmet Minguzzi’nin pazarda alışveriş yaparken aldatılmış, kandırılmış, çeteciliğe alıştırmış çocukların saldırısına uğradığını belirterek, “İktidardakilere sesleniyorum, bu sokak çetelerinin sonunu getirmeden gençlerimize, çocuklarımıza, annelerimize huzur yok” dedi.

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde, partisinin Anneler Günü için düzenlediği programa katıldı. Programda, Davutoğlu’nun yanı sıra Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Sudan Aydın, Gelecek Partisi İl Başkanı Erdal Şahin, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar ve partili kadınlar yer aldı.

        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin konuşan Ahmet Davutoğlu, “12 yaşında, pazarda alışveriş yaparken aldatılmış, kandırılmış, çeteciliğe alıştırmış yine kaybettiğimiz diye düşündüğüm çocukların saldırısıyla vefat etti. Annesi Yasemin Hanım’ı, Sare Hanım ile evinde ziyaret ettik. Dünya güzeli çocuktu. Bir annenin evladına duyduğu muhabbeti ve yaşadığı acıyı teneffüs ettik. İktidardakilere sesleniyorum, bu sokak çetelerinin sonunu getirmeden gençlerimize, çocuklarımıza, annelerimize huzur yok” diye konuştu.

        ‘TRUMP YÖNETİMİ, BU GENÇ TÜRK KIZINDAN KORKTU’

        ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan ardından da tahliye edilen doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında da konuşan Davutoğlu, “Bir yazı kaleme aldı sosyal medyada ve zalimlerin, egemenlerin, sömürgecilerin damarına, ayağına bastı. Bir Türk kızı gür bir sesle, ‘Biz, Gazze’nin yanındayız’ dedi. Dünyaya kaos salan Trump yönetimi bu genç Türk kızından korktu ve onu gözaltına aldı. 1 ayı aşkın zamandır gözümüz, kulağımız oradaydı. Annesi Tuğba Hanım ve eşi Levent Bey ile telefonda konuştuk. ‘Ben sizi geçmiş olsun için aramıyorum. Böyle bir kız yetiştirdiğiniz için, böyle bir kahraman yetiştirdiğiniz için tebrik etmek üzere arıyorum. Rümeysa’nın gözlerinden öperim. Allah ondan razı olsun’ dedim. Levent Bey'in ifadesi şu oldu, ‘Bizler değil, onları sizler de yetiştirdiniz.’ Dün verdiğimiz mücadelelerle Amerika'daki bütün tanıdığım kuruluşları harekete geçirdim. Verdiğiniz mücadelelerle Rümeysa’ya özgürlük geldi. Rümeysa tahliye edildi. Yargılanması devam edecek ama tahliye edildi” ifadelerini kullandı.

        ‘YENİDOĞAN ÇETESİNİ FARK ETMİŞ, SORUŞTURMA AÇMIŞTIK’

        Kamuoyunda Yenidoğan çetesi davası olarak bilinen çete ile ilgili de konuşan Ahmet Davutoğlu, “Bunlar en büyük alçak, en büyük cani. Yenidoğan çetesini 2016 yılı Şubat ayında Sare Hanım’a gelen bir şikayet üzerine fark etmiş ve haklarında soruşturma açmıştık. Bu çeteyi daha doğmadan yok edecektik. Hiç taviz vermediğimi herkes bilir. Kadınlar, anneler, çocuklar söz konusu olduysa, devlet hazinesi söz konusuysa asla taviz vermem. Kim olursa olsun gözünün yaşına bakmam. Soruşturmayla bunları adalete teslim edecekken malum başbakanlığımızı engellemek için bir komployla karşı karşıya kaldık. Düşük profilli başbakan için harekete geçenler oldu ve bizden sonra o dosya kapatıldı. Dosya kapatıldıktan sonra Yenidoğan çetesi örgütlendi. Belki de yüzlerce çocuğun ölümüne, sakat kalmasına sebep oldu. Vallahi de billahi de bu Yenidoğan çetesinin kendisi, onlara göz yumanlar, onlarla iş birliği yapanlar Rabb’imin masum olarak dünyaya varoluşuna takdir ettiği çocukları öldürenler var ya, yerleri cehennemin dibidir. Bu meseleyi takip edeceğiz. Masum çocuklarımızın kanına girerek, onları sakat bırakarak büyük bir cinayet işleyenlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu davanın hakimine, savcılarına sesleniyorum, eğer bu dava neticesinde bu davaya sebep olup o cinayetleri işleyenlere, o hastane sahiplerine merhamet ederseniz, Allah size merhamet etmez. Kullar sizi unutmaz. Bu Yenidoğan çetesinin dibine kadar gidin. Kim buradan bir şeyler kazanmışsa ümüklerinden, ümitlerinden alıp çıkarıp hazineye geri iade edin. Anneleri Günü’nde o annelerin hakkını ödeyemezsiniz.”

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