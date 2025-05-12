Makas atan ve emniyet şeridinden ilerleyen sürücüler kamerada
KOCAELİ'nin Çayırova ve Gebze ilçelerinde araçlarıyla makas atan ve emniyet şeridi kullanan sürücüler, trafik güvenliğini tehlikeye attı.
KOCAELİ'nin Çayırova ve Gebze ilçelerinde araçlarıyla makas atan ve emniyet şeridi kullanan sürücüler, trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar, başka araçların kamerasına yansıdı.
Çayırova’da 7 Mayıs'ta saat 10.00 sırlarında Şekpınar istikametine ilerleyen 34 MYU 883 plakalı otomobilin sürücüsü, makas atarak araçların arasından geçti. Hızla şerit değiştirerek yoluna devam eden sürücü ardından emniyet şeridini kullanarak ilerledi.
8 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında D-100 kara yolu Gebze ilçesi geçişi İstasyon Mahallesi mevkisinde de Ankara istikametinde giden 34 EME 480 plakalı otomobil ile arkasından gelen hafif ticari aracın sürücüleri, trafik güvenliğini tehlikeye attı. Sürücülerden biri emniyet şeridini kullanırken, diğeri araçların arasından yakından geçti. Sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar, başka araçların kamerasına yansıdı.
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