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        Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 122 kişiyi dolandıran 52 şüpheli tutuklandı

        KOCAELİ merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda kurdukları sahte araç kiralama sitesi ile 122 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 101 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 20:55 Güncelleme: 12.05.2025 - 21:00
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        Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 122 kişiyi dolandıran 52 şüpheli tutuklandı
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        KOCAELİ merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda kurdukları sahte araç kiralama sitesi ile 122 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 101 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52’si tutuklandı.

        Araç kiralama siteleri üzerinden dolandırılan vatandaşlar, polise şikayette bulundu. İhbar üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı incelemede, sahte araç kiralama sitesi aracılığıyla 122 kişinin dolandırıldığını, İ.Ö., O.G. ve T.G. tarafından yönlendirilen şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 180 milyon TL'lik para hareketliliği olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 109 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        28 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 Mayıs'ta Kocaeli merkezli Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda aralarında İ.Ö., O.G. ve T.G.'nin de bulunduğu 101 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 otomobil, ev, iş yeri, ruhsatsız tabanca, 6 altın bilezik, 11 çeyrek altın ve 227 bin 600 liraya el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından 101 şüpheli 9 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 52'si tutuklanırken, 45 kişi adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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