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        Mesire alanında dereye giren Arda boğuldu

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde mesire alanındaki dereye giren Arda Gürkan (16) boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 20:48 Güncelleme: 19.05.2025 - 20:48
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        Mesire alanında dereye giren Arda boğuldu
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde mesire alanındaki dereye giren Arda Gürkan (16) boğuldu.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkisinde bulunan Paşa Suyu Mesire alanında meydana geldi. Mesire alanı içerisindeki dereye giren Arda Gürkan’ın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Dereye giren itfaiye ekipleri Gürkan’ın bedenini sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Gürkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yaklaşık 100 metre taşınarak mesire alanına çıkartılan Gürkan’ın cenazesi, otopsi için Kocaeli Şehir Hastanesi Morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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