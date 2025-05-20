Derede boğulan 16 yaşındaki Arda, son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkisindeki Paşa Suyu Mesire Alanı'nda meydana geldi. Alandaki dereye giren Arda Kürkan’ın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Dereye giren itfaiyeciler, Kürkan’ı sudan çıkardı. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Kürkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin, yaklaşık 100 metre taşıyıp mesire alanına çıkardığı Arda Kürkan’ın cansız bedeni, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin morguna gönderildi.

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