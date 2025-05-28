Rapçi Lvbel C5 hakkında tahliye kararı (2)
TAHLİYEEDİLDİ LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, kararın ardından tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden bugün saat 17.
Giriş: 28.05.2025 - 18:18 Güncelleme: 28.05.2025 - 18:25
TAHLİYEEDİLDİ
LvBel C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, kararın ardından tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden bugün saat 17.30 sıralarında tahliye edildi. Araçla cezaevinden çıkan Bodur’u ailesi, yakınları ve arkadaşları karşıladı. Araçtan inmeyen Bodur, konvoy eşliğinde bölgeden ayrıldı.
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