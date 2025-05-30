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        Otomobil, 5 metreden okul bahçesine uçtu; sürücü yaralandı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından ilkokulun bahçesine uçan otomobilin sürücüsü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:29
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        Otomobil, 5 metreden okul bahçesine uçtu; sürücü yaralandı
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından ilkokulun bahçesine uçan otomobilin sürücüsü M.K. (53) adlı kadın yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Darıca ilçesi Cami Mahallesi Keskin Sokak'ta meydana geldi. M.K.’nin virajda kontrolünü yitirdiği 34 KNF 193 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten Namık Kemal İlkokulu'nun bahçesine uçtu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil istinat duvarı ile okul kantini arasında dik bir vaziyette durdu. Kazada sürücü M.K. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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