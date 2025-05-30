Otomobil, 5 metreden okul bahçesine uçtu; sürücü yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Darıca ilçesi Cami Mahallesi Keskin Sokak'ta meydana geldi. M.K.’nin virajda kontrolünü yitirdiği 34 KNF 193 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten Namık Kemal İlkokulu'nun bahçesine uçtu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil istinat duvarı ile okul kantini arasında dik bir vaziyette durdu. Kazada sürücü M.K. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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