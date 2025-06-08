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        Hafif ticari araç yol ayrımındaki bariyere çarptı; 2 yaralı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde hafif ticari aracın yol ayrımındaki bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 01:42 Güncelleme: 08.06.2025 - 01:45
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        Hafif ticari araç yol ayrımındaki bariyere çarptı; 2 yaralı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde hafif ticari aracın yol ayrımındaki bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre araç yoğunluğu oluştu.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 kara yolunun Serdar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden T.C. idaresindeki 41 K 6216 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü T.C. ve ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, araçta bulunan 3 kişinin ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre araç yoğunluğu oluştu. Hafifi ticari aracın kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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