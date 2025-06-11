Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Sanatçılar, menajer Haluk Şentürk'ün annesinin cenazesine katıldı

        ANTALYA'da yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden menajer Haluk Şentürk'ün annesi Yüksel Şentürk (87), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:25 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanatçılar, menajer Haluk Şentürk'ün annesinin cenazesine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA’da yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden menajer Haluk Şentürk'ün annesi Yüksel Şentürk (87), Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye, Şentürk’ün menajerliğini yaptığı Deniz Seki, Linet Mor Menashe ile Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo, Sinan Özen ile ‘Kuşum Aydın’ lakabıyla tanınan Muharrem Aydın Uğurlular katıldı.

        Menajer Haluk Şentürk'ün annesi Yüksel Şentürk, dün yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Antalya’daki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Şentürk’ün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, memleketi Gölcük ilçesine getirildi. Gölcük Merkez Camisi’nde Haluk Şentürk ve ailesi taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yüksel Şentürk, Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Cenazeye; Hakan Şentürk’ün menajerliğini yaptığı şarkıcı Deniz Seki ve Linet Mor Menashe'nin yanı sıra Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo, Sinan Özen ile ‘Kuşum Aydın’ lakabıyla tanınan Muharrem Aydın Uğurlular katıldı. Öte yandan, Bengü, Merve Özbey, Emre Altuğ, Haluk Levent, Edis ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu cenazeye çelenk yolladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de, denizde kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirdi
        Kocaeli'de, denizde kayıp ihbarı ekipleri harekete geçirdi
        Kocaeli'de öğrencilerin bilime ilgisini artırmaya yönelik etkinlik düzenlen...
        Kocaeli'de öğrencilerin bilime ilgisini artırmaya yönelik etkinlik düzenlen...
        Kocaeli'de denizin kıyısı turuncuya büründü
        Kocaeli'de denizin kıyısı turuncuya büründü
        Kartepe'de "Gastronomi Festivali" düzenlenecek
        Kartepe'de "Gastronomi Festivali" düzenlenecek
        Vali Aktaş'tan Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü mesajı
        Vali Aktaş'tan Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü mesajı
        17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 13-15 Haziran'da yapılacak
        17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 13-15 Haziran'da yapılacak