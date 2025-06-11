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        Kendisini polis olarak tanıtıp 950 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı; tutuklandı

        KOCAELİ'de kendisini polis olarak tanıtıp 950 bin TL'lik dolandırıcılık yapan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 19:24 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:24
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        Kendisini polis olarak tanıtıp 950 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı; tutuklandı
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        KOCAELİ'de kendisini polis olarak tanıtıp 950 bin TL'lik dolandırıcılık yapan M.Ö., tutuklandı.

        Kocaeli’nin İzmit ve Gebze ilçesinde vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan ve bu yöntemle mağdurlardan toplam 950 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen M.Ö. isimli şahıs İstanbul’da polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        M.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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