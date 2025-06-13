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        Kıraathanede ailesiyle tartışırken tabancasıyla, çiğ köfteciyi kalbinden vurdu (2)

        GÖZALTINAALINAN 3 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDIKocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ökten Orhan'ın ölümüne ilişkin İbrahim Bora ile birlikte akrabaları A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 21:12 Güncelleme: 13.06.2025 - 21:15
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        Kıraathanede ailesiyle tartışırken tabancasıyla, çiğ köfteciyi kalbinden vurdu (2)
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        GÖZALTINAALINAN 3 KİŞİDEN 1’İ TUTUKLANDI

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ökten Orhan’ın ölümüne ilişkin İbrahim Bora ile birlikte akrabaları A. Bora ve A. Bora’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A. Bora ve A. Bora savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen İbrahim Bora ise tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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