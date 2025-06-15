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        Otomobil, bariyere çarpıp şarampole devrildi; 4'ü ağır, 8 yaralı

        KOCAELİ'de bariyerlere çarpan otomobil, şarampole devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 10:53 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:55
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        Otomobil, bariyere çarpıp şarampole devrildi; 4'ü ağır, 8 yaralı
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        KOCAELİ’de bariyerlere çarpan otomobil, şarampole devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenip motoru yerinden fırlayan otomobildeki 4’ü ağır, 8 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sırlarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Körfez ilçesi geçişi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giderken S.S.’nin kontrolünü yitirdiği 55 LZ 060 plakalı otomobil, bariyere çarpıp şarampole devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil motoru yeşillik alana fırladı. Kazada, sürücü S.S. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, itfaiyenin çalışmasıyla sıkıştıkları otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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