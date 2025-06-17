Kocaelispor, Petkovic ile anlaştı

Kocaelispor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcu Bruno Petković'in, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Bruno Petković, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için Cuma günü şehrimize gelecektir” ifadelerine yer verildi. Öte yandan Hırvat oyuncu, geçen yıl Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı 20 lig maçında 4 gol, 4 asist ile skor katkısı sağladı.

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