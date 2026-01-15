Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli merkezli insan kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Kocaeli ve Iğdır'da düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 00:49 Güncelleme: 15.01.2026 - 00:49
        Kocaeli merkezli insan kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Kocaeli ve Iğdır'da düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri “insan kaçakçılığı” suçuna ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında Özbekistan’dan iş bulma vaadiyle yurda getirilen kadınların tehdit ve şantajla fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

        Zanlıları yakalamak için harekete geçen ekipler, 10 Ocak’ta düzenlenen operasyonda Kocaeli’de 7, Iğdır’da 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Ayrıca, zanlılar tarafından kontrol altında tutulan 6 mağdur kadın kurtarıldı.

