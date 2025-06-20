Kocaeli'de yangın; 4 kişi dumandan etkilendi

İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın TIR parkına sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişiden 3'üne sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti, diğeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri, yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangına ilişkin inceleme başlattı.

Deniz Mahallesi Ergenekon Caddesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda, saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alanın bitişiğinde bulunan TIR parkındaki tankerler sürücüleri tarafından kaldırıldı.

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