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        Kocaeli'de yangın; 4 kişi dumandan etkilendi

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde TIR parkı bitişiğindeki ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 13:55 Güncelleme: 20.06.2025 - 13:55
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        Kocaeli'de yangın; 4 kişi dumandan etkilendi
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        KOCAELİ’nin Derince ilçesinde TIR parkı bitişiğindeki ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

        Deniz Mahallesi Ergenekon Caddesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda, saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alanın bitişiğinde bulunan TIR parkındaki tankerler sürücüleri tarafından kaldırıldı.

        İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın TIR parkına sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişiden 3'üne sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti, diğeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri, yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangına ilişkin inceleme başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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