Kocaeli'de yangın; 4 kişi dumandan etkilendi (2)
YANGINSONRASI TIR PARKINDAN KAÇIŞ KAMERADAKocaeli'nin Derince ilçesinde TIR parkı bitişiğindeki alanda çıkan ve 4 kişinin duman etkilendiği yangında, şoförlerin araçlarını TIR parkından uzaklaştırdığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
YANGINSONRASI TIR PARKINDAN KAÇIŞ KAMERADA
Kocaeli'nin Derince ilçesinde TIR parkı bitişiğindeki alanda çıkan ve 4 kişinin duman etkilendiği yangında, şoförlerin araçlarını TIR parkından uzaklaştırdığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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