Hamza'ya minibüsü ile çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

KOCAELİ'ninGebze ilçesinde minibüsü ile bisiklettki Suriye uyruklu Hamza El Casim'e (11), çarparak ölümüne neden olan minibüs sürücüsü M.B. tutuklandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Tatlıkuyu Mahallesi 1301/5 Sokak'ta meydana geldi. M.B. yönetimindeki 34 HR 5490 plakalı kapalı kasa minibüs, bisikletiyle dönüş yapmak isteyen Suriye uyruklu Hamza El Casim'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak düşen çocuk, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamza El Casim, burada kurtarılamadı. Hamza El Casim'in cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Casim'in cenazesinin Suriye'de toprağa verileceği öğrenildi. Diğer yandan gözaltına alınan minibüs sürücüsü M.B. işlemlerinin ardından tutuklandı.