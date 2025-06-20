Kocaeli ve İstanbul'daki 'fuhuş' operasyonunda 5 kişi tutuklandı, 6 kadın kurtarıldı
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü tarafından, fuhuş olaylarının tespiti ve fuhşa zorlananların kurtarılması amacıyla Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 6 kadın da kurtarıldı.
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü tarafından, fuhuş olaylarının tespiti ve fuhşa zorlananların kurtarılması amacıyla Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 6 kadın da kurtarıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuş olaylarının tespiti ve fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla 17 Haziran’da sabah saatlerinde Kocaeli ve İstanbul’da 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin eden 6 şüpheli gözaltına alınırken 6 mağdur kadın ise kurtarıldı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramada silah, pasaport ve çok miktarda nakit para ele geçirildi. 6 şüpheliden 5’i işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken 1 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan U.V., H.T., M.C.A., İ.K. ve B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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