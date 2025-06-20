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        Kocaeli ve İstanbul'daki 'fuhuş' operasyonunda 5 kişi tutuklandı, 6 kadın kurtarıldı

        KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü tarafından, fuhuş olaylarının tespiti ve fuhşa zorlananların kurtarılması amacıyla Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 6 kadın da kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 22:07 Güncelleme: 20.06.2025 - 22:10
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        Kocaeli ve İstanbul'daki 'fuhuş' operasyonunda 5 kişi tutuklandı, 6 kadın kurtarıldı
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        KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü tarafından, fuhuş olaylarının tespiti ve fuhşa zorlananların kurtarılması amacıyla Kocaeli ve İstanbul’da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 6 kadın da kurtarıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuş olaylarının tespiti ve fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla 17 Haziran’da sabah saatlerinde Kocaeli ve İstanbul’da 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin eden 6 şüpheli gözaltına alınırken 6 mağdur kadın ise kurtarıldı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramada silah, pasaport ve çok miktarda nakit para ele geçirildi. 6 şüpheliden 5’i işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken 1 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan U.V., H.T., M.C.A., İ.K. ve B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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