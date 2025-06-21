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        Kocaeli'de TYT heyecanı

        KOCAELİ'deYükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar sınava girerken, veliler okul çevresinde bekleyişe geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:53 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:55
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        Kocaeli'de TYT heyecanı
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        KOCAELİ'deYükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar sınava girerken, veliler okul çevresinde bekleyişe geçti.

        YKS'nin ilk oturumu olan TYT için adaylar, yakınlarıyla birlikte sınava girecekleri okulun yolunu tuttu. Kentte sınava girecek olan 64 bin 998 öğrenci, sabahın erken saatlerinde sınav giriş belgeleriyle sınava gireceği okullara gitti. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren adaylar, kimlik ve sınava giriş belgeleriyle sınıflara alındı. Bir öğrenci, kapıların kapanmasına 1 dakika kala sınava yetişti. Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınavda öğrenciler sınıflarda ter dökerken, velililer ise çocuklarını okulun çevresinde bekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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