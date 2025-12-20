Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de camide başıboş gezen pitbullun sahibine adli ve idari işlem uygulandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cami içinde başıboş gezen pitbull cinsi köpeğin sahibi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 18:51 Güncelleme: 20.12.2025 - 18:51
        Kocaeli'de camide başıboş gezen pitbullun sahibine adli ve idari işlem uygulandı
        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cami içinde başıboş gezen pitbull cinsi köpeğin sahibi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, dün Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Camisi içinde pitbull cinsi bir köpeğin başıboş dolaşmasının insanlarda korku ve endişeye neden olduğu belirtildi.

        İhbar üzerine harekete geçen Çayırova Belediyesi ekiplerinin köpeği yakalayarak Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim ettiği bilgisi verilen açıklamada, köpeğin sahibi olduğu belirlenen N.U. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesi kapsamında "hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" suçundan adli işlem yapıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, köpeğin sahibine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce de idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

