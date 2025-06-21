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        Kocaeli'de kereste deposundaki yangın söndürüldü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, açık alanda istiflenen kerestelerde başlayan yangın depoya da sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 20:22 Güncelleme: 21.06.2025 - 20:25
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        Kocaeli'de kereste deposundaki yangın söndürüldü
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, açık alanda istiflenen kerestelerde başlayan yangın depoya da sıçradı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, depoda hasar meydana geldi.

        Yangın, saat 18.30 sıralarında Muallimköy Güney Yanyol Caddesi üzerinde bulunan bir kereste deposunda meydana geldi. Deponun açık alanında bulunan keresteler henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler depoya da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın 1 saatte kontrol altına alınırken, depo kısmında hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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