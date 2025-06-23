Gebze'de, apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Yangın, akşam saatlerinde Arapçeşme Mahallesi 1041 sokaktaki 4 katlı apartmanın çatısında çıktı. Yangını fark edenler, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine apartmanı terk ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatı yalıtım ve kaplama malzemelerinin tutuşmasıyla zaman zaman alevlerin arttığı yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Bazı apartman sakinlerinin söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledikleri görüldü.

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