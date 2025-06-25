Belediyenin tahsilat ofisini benzin dökerek yaktılar

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait tahsilat ofisi, benzin dökülerek ateşe verildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Karamürsel ilçesinde otogar içerisinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait tahsilat ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tahsilat ofisini benzin dökerek ateş verdi. İçeride çalışan görevli, durumu fark ederek son anda pencereden atlayıp, kurtuldu. İhbarla bölgeye itfaiye sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlattı.