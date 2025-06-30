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        Durdurulan araçta 82 kilo metamfetamin ele geçirildi

        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan otomobilde bagajına ve tabanına gizlenmiş 146 paket halinde 82 kilo metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 09:57 Güncelleme: 30.06.2025 - 10:00
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        Durdurulan araçta 82 kilo metamfetamin ele geçirildi
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        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan otomobilde bagajına ve tabanına gizlenmiş 146 paket halinde 82 kilo metamfetamin ele geçirildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, TEM Otoyolu’nda bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın bagajında ve taban kısmında 146 paket halinde toplam 82 kilo metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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