Durdurulan araçta 82 kilo metamfetamin ele geçirildi

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, TEM Otoyolu’nda bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın bagajında ve taban kısmında 146 paket halinde toplam 82 kilo metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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