Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de alacak verecek kavgasında baba-oğul öldürüldü (2)

        ZANLIGÖZALTINA ALINDI Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde alacak-verecek meselesi tartışmasında baba Mehmet Canımoğlu ile oğlu Aykut Canımoğlu'nun cadde ortasında tabancayla öldürüldüğü olaya ilişkin, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışması sonucu katil zanlısının İzzet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 22:44 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de alacak verecek kavgasında baba-oğul öldürüldü (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZANLIGÖZALTINA ALINDI

        Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde alacak-verecek meselesi tartışmasında baba Mehmet Canımoğlu ile oğlu Aykut Canımoğlu’nun cadde ortasında tabancayla öldürüldüğü olaya ilişkin, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışması sonucu katil zanlısının İzzet K. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından Gölcük ilçesinde üzerinde olayda kullandığı tahmin edilen tabanca ile yakalanan İzzet K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Ardacan UZUN/ KARAMÜRSEL(Kocaeli),

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Beyaz Saray: Trump tasarısını cuma günü imzalayacak
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de alacak verecek kavgasında baba-oğul öldürüldü
        Kocaeli'de alacak verecek kavgasında baba-oğul öldürüldü
        Kocaelispor, Show'un transferi için kulübü Maccabi Haifa ile anlaşmaya vard...
        Kocaelispor, Show'un transferi için kulübü Maccabi Haifa ile anlaşmaya vard...
        Kocaeli'de silahla vurulan baba ve oğul hayatını kaybetti
        Kocaeli'de silahla vurulan baba ve oğul hayatını kaybetti
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kocaeli'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı