Kocaeli'de alacak verecek kavgasında baba-oğul öldürüldü (2)

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde alacak-verecek meselesi tartışmasında baba Mehmet Canımoğlu ile oğlu Aykut Canımoğlu’nun cadde ortasında tabancayla öldürüldüğü olaya ilişkin, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışması sonucu katil zanlısının İzzet K. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından Gölcük ilçesinde üzerinde olayda kullandığı tahmin edilen tabanca ile yakalanan İzzet K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.