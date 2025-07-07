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        Çınar ağacının kırılan dalının altında kalan öğretmenin öldüğü olay kamerada

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde çınar ağacının kırılan dalının altında kalan matematik öğretmeni Erdem Ulak'ın (29) hayatını kaybettiği, biri kadın 2 kişinin de yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:42 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:42
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        Çınar ağacının kırılan dalının altında kalan öğretmenin öldüğü olay kamerada
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        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde çınar ağacının kırılan dalının altında kalan matematik öğretmeni Erdem Ulak’ın (29) hayatını kaybettiği, biri kadın 2 kişinin de yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde; ağacın kırılan dalının yere düştüğü ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

        Olay, dün saat 14.30 sıralarında Değirmendere Yalı Mahallesi Çınarlık Meydan'da meydana geldi. Çınar ağacının kırılan dalı Erdem Ulak ile Seda K. ve Arifcan K’nin üzerine düştü. Çevredekiler dalın altında kalan 3 kişinin yardımına koştu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve Gölcük Arama Kurtarma (GESOTİM) ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekilerin yardımıyla Erdem Ulak ile Seda K. ile Arifcan K. sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdem Ulak ilçedeki özel bir hastaneye, Arifcan K., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne Seda K. ise Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Erdem Ulak, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Arifcan K. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Belinde kırık olduğu belirlenen Seda K.’nin ise tedavisi sürüyor.

        Erdem Ulak’ın İzmit ilçesindeki Yenimahalle İlkokulu’nda matematik öğretmeni olduğu öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından Ulak’ın cenazesi yakınları tarafından bugün teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine götürüldü.

        DALIN KIRILMA ANI KAMERADA

        Bu arada olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; çınar ağacının kırılan dalının yere düştüğü ve çevredekilerin dalın altında kalanların yardıma koştuğu görülüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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